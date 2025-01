Adetokumbo se poklonio Obradoviću, svima u NBA objasnio Željkov specijalitet VIDEO

: Koliko je Željko Obradović, trener Partizana, uticao na košarku pokazuje i to da je Janis Adetokumbo, košarkaš Milvokija, svima u NBA ligi objasnio jedan od specijaliteta trofejnog trenera crno-belih.

Izgubio je Milvoki od Bruklina (113:110), ali je imao poslednji napad na meču i priliku da izjednači. Ostale su četiri sekunde do kraja meča, a Milvoki je zanimljivom akcijom pokušao da dođe do izjednačenja i produžetka Ipak, Dejmijan Lilard je promašio trojku, ali je imao otvoren šut i mnogo prostora da ga pogodi. Upravo je Adetokumbo govorio o ovoj akciji posle utakmice. 😍🔥Giannis Antetokounmpo loves the sideline play that Zeljko played during his years at