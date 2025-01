Opelka: Sve išlo kako sam želeo

„Đoković najbolji teniser svih vremena, protiv njega nemate šta da izgubite”

Američki teniser Rajli Opelka izjavio je posle pobede protiv Novaka Đokovića da je njegova prednost bila u tome što je igrao slobodnije i nije imao šta da izgubi. On je danas pobedio Đokovića u četvrtfinalu ATP turnira u Brizbejnu sa 7:6, 6:3. - Samo sam se fokusirao na to da precizno pogađam, bio sam spreman na mogućnost da se vrati u meč. On je najbolji teniser koji je ikada igrao ovaj sport. Teško je biti u njegovoj poziciji, mi nemamo ništa da izgubimo kada