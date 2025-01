Pa da li je moguće!? Imamo promašaj ne sezone, nego decenije! (video)

Ovako nešto se ne viđa svakog dana! Denver Nagetsi su pokazali snagu i karakter, savladavši San Antonio Sparse sa 122:111 u utakmici koja je bila pravi revanš za nedavni poraz.

Srpski as, Nikola Jokić je dominirao! Za 43 minuta na terenu ostvario je fantastičnih 46 poena, kojima je pridodao devet skokova i 10 asistencija. jokic to westbrook, my god pic.twitter.com/FLE6pYVJlt — Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) January 5, 2025 Nakon meča najviše se priča o jednom potezu sa utakmice. Naime, Rasel Vestbruk je ostao sam na ziceru nakon sjajnog proigravanja od strane Jokića. Nekadašnji MVP propisno se osramotio u tom momentu, promašivši