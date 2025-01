Ništa od trofeja za Krunićevu u Oklandu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Amerikanka Sabrina Santamarija nisu uspele da osvoje titulu na WTA turniru u Oklandu u dublu.

One su u finalu izgubile od kinesko-tajvanskog para Đang Sinju i Vu Fang-Hsijen iz sa 2:0. Po setovima je bilo 6:3 i 6:4, a meč je trajao 65 minuta. U prvom setu se igralo gem za gem do rezultata 3:3. Sinju i Fang-Hsijen su potom osvojile tri uzastopna gema i prvi set su dobile rezultatom 6:3. Sinju i Fang-Hsijen su u drugom setu trijumfovale sa 6:4 i zasluženo su stigle do pobede. WTA turnir u Oklandu se igrao za nagradni fond od 275.094 dolara.