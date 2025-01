Sferopulos oduševio porukom, pa čestitao Božić na srpskom

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, čestitao je Božić svim pravoslavnim vernicima koji najsrećniji hrišćanski praznik proslavljaju 7. januara.

Sferopulos je na Badnje veče zvanično produžio ugovor sa Zvezdom i na klupi crveno-belih ostaće do kraja sezone 2026/27. Sada je poslao poruku svim pravoslavnim vernicima koji slave Božić i to na srpskom jeziku. Never too high, never too low! Never give up and never stop dreaming! Mir boziji hristos se rodi! #kkcz 🔴⚪️ #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica ❤️🤍 pic.twitter.com/S85y8MbDO6 — Giannis Sfairopoulos (@GSfairopoulos) January 7, 2025 „Nikada previše visoko,