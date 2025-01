ATP Adelejd: Drama, pa rutina – Kecmanović u četvrtfinalu

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u australijskom Adelejdu, pošto je savladao domaćeg igrača Kristofera O’Konela sa 7:6 (1), 6:2.

Kecmanović, 55. igrač sveta, pobedio je devet pozicija slabije rangiranog tenisera, za sat i 31 minut. O’Konel je prvi došao do brejka u trećem gemu prvog seta, ali je već u narednom gemu Kecmanović stigao do izjednačenja. Prvi set je rešen u taj-brejku, koji je pripao Kecmanoviću rezultatom 7:1. Dobru igru Kecmanović je nastavio i na startu drugog seta kada dolazi do brejka, a pitanje pobednika rešio je oduzimanjem servisa rivalu u petom gemu. U četvrtfinalu