Nikola Jokić MVP Zapadne konferencije prošle sedmice, srpski reprezentativac ostvario neverovatan učinak na četiri meča

Nikola Jokić bio je najbolji igrač nedelje u Zapadnoj konferenciji, objavila je NBA liga.

Denver Nagetsi su odigrali četiri meča u nedelji iza nas, slavili su u tri, a Jokić je imao neverovatan učinak od 36,5 poena po utakmici, uz čak 16,5 skokova, preko 11 asistencija i dve ukradene lopte u proseku. Jokić nije bio u sastavu Nagetsa na sinoćnjem meču protiv Bostona zbog bolesti. Njegov klub je objavio da nema kovid, ali da se još u utorak osećao loše.