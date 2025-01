Tajm-aut Dejana Savića o kojem se priča: „Je li bre, šmekeri… Glumimo plažu?“

Vaterpolisti Srbije poraženi su u Bukureštu od selekcije Crne Gore 15:16 (2:4, 2:5, 7:5, 4:2), u drugoj utakmici u Grupi B kvalifikacija za Svetski kup.

Crna Gora je imala veliku prednost nakon prvog poluvremena, a u poslednjoj četvrtini su „delfini“ rezultatski počeli da se vraćaju u utakmicu. To je iznerviralo selektora Crne Gore Dejana Savića koji je na jednom tajm-autu bio izuzetno strog prema svojim igračima. – Dođi ovamo. Je li, bre šmekeri, jel vi mislite da je gotova utakmica, šta. Kao z********* se, šta? Ne budeš li me slušao znači mmm… – počeo je sa kritikama on, a onda se direktno obratio jednom