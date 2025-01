Đoković o tome kako je otrovan u hotelu u Australiji 2022: „Otkrio sam u sebi visok nivo teških metala“

Ljubitelji tenisa sa nestrpljenjem očekuju početak Australijan opena, gde će po prvi put sarađivati Novak Đoković i Endi Marej.

Srpski as po dolasku u Melburn dao je intervju poznatom časopisu „ GQ“ i otkrio kakve je probleme po povratku iz Australije imao one godine kada mu nije bilo dozvoljeno da nastupa 2022. godine na prvom grend slemu u sezoni. – Kada sam došao kući imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu – rekao je Đoković u razgovoru njujorškom magazinu. – Ovo nikome nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju otkrio sam u sebi visok