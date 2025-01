Prva pobeda jednog libanskog tenisera na grend slem turniru

Libanski teniser Hadi Habib plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 65. igrača sveta Kineza Junčaoketea Bua posle tri seta, 7:6, 6:4, 7:6.

Habib, 219. teniser sveta, pobedio je posle dva sata i 31 minut i postao prvi teniser iz Libana koji je ostvario pobedu na Australijan openu. On je prethodno postao prvi libanski teniser koji se u Open eri plasirao na neki od grend slem turnira. U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Habib dobio 7:4. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Habib napravio brejk i osvojio drugi set. On je dobro