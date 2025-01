Ovo se Novaku nije desilo 20 godina: Bolan podatak i sujeverje zbog kog su strepeli navijači

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, počeo je ovaj Australijan open kako nije počeo nijedan od 2006. godine.

Naime, Đoković je odmah na startu izgubio set. Koliko je ovo zapravo retkost najbolje svedoči sledeći podatak. Poslednji put mu se to desilo 2006. godine na Australijan openu kada je prvi set uzeo Pol Goldstajn. Ono što je alarmiralo navijače jeste činjenica da je to ujedno i poslednji put da je Đoković eliminisan u prvom kolu grend slema. Desilo se to isto u Melburnu pre tačno 19 godina. Sujeverje je alarmiralo navijače, pa sada svi „drugim očima“ gledaju meč