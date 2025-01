Po ovome je Denver najbolji u ligi: To pokazuje kakav karakter je Jokić usadio u saigrače

Denver Nagetsi savladali su Dalas Maverikse sa 112:101 i to nakon što su napravili nestvaran preokret u poslednjoj četvrtini.

Nagetsi su se pretplatili na ovakve stvari, pa ne samo da im ovo nije prvi put ove sezone da su tako nešto uradili, već po tome predvode NBA ligu. Nikola Jokić je usadio pobednički karakter u tim koji sada nikada ne odustaje, pa nijedan tim nema više preokreta posle dvocifrenog zaostatka od tima iz Kolorada. Čak 11. put ove sezone su Nagetsi preokrenuli minus do 10 poena i stigli do pobede, a čak osam puta su to uradili na gostovanju da sve bude još impresivnije.