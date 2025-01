Medvedev prošao pakao u Melburnu: Bio na rubu poraza protiv 418. tenisera sveta

Rus Danil Medvedev prošao je u drugo kolo Australijan opena posle velike muke.

On je bio bolji od Tajlanđanina Kasidita Samreja sa 3:2 u setovima (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) posle nešto više od tri sata igre. Samrej (23 godine) je u jednom trenutku poveo sa 2:1 u setovima i bio na pragu najvećeg iznenađenja ove godine u Melburnu, ali se Medvedev ipak konsolidovao i sa dva uzastopno osvojena seta došao do trijumfa teže nego što se očekivalo. U tome mu je dosta pomogao i prvi servis jer se odservirao čak 24 as udarca, a i imao je mnogo više