Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u drugom kolu Australijan open igra protiv Žaima Farije iz Portugala. Sjajno je Srbin započeo ovaj duel. Posle 30 minuta vodi sa 1:0 u setovima. Slavio je 6:1. Prvi gem je dobio Đoković, uzvratio mu je Faria, ali do kraja prve deonice videla se razlika u klasi i Novak je došao lakše nego očekivano do prvog seta osvojivši sve gemove do kraja.