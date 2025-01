Đoković i Pogačar – bicikl, pa tenis: Što da ne?

Rado viđeni gosti na konferencijama za medije Novaka Đokovića jesu i dvoje slovenačkih novinara, a sada su zaželeli Novaku da postave pitanje u vezi sa Tadejem Pogačarom.

Slovenački biciklista (26) osvajač je Tur d’Fransa poslednje tri godine, osvojio je i Điro d’Italija i aktuelni je svetski šampion. „Pratim najviše zbog njega“, priznaje Nole i dodaje: „Biciklizam sam pratio ranije, Marko Pantani mi je bio idol nekada u tom sportu, i od tada nisam mnogo pratio“. Dolaskom Pogačara – to se promenilo. „Kada se Tadej pojavio, to što naš čovek vlada tim sportom motivisalo me je da pratim više. Nadam se da ćemo imati prilike da se uskoro