Seltin filmski povratak ostao bez nagrade, Munuera oprostio ruke, a magični Endrik odveo Real u četvrtfinale Kupa kralja!

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u četvrtfinale španskog Kupa kralja.

Real je nakon produžetaka savladao Seltu sa 5:2. Sve do 82. minuta delovalo je da će "kraljevski" klub rutinski dođi do trijumfa i plasmana među osam najboljih. Vodio je tim trenera Karla Anćelotija sa 2:0, ali je Selta uspela da se vrati u život i izbori dodatnih pola sata u kojima je Real ipak uspeo da dođe do trijumfa. Tako su se u četvrtfinala Kupa kralja plasirale ekipe Real Madrida, Barselona, Atletiko Madrida, Real Sosijedada, Leganesa i Osasune. Poveo je