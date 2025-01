Jokić ponovo blistao, zabeležio novi tripl-dabl protiv Majamija, Jović stao na 16 poena

U srpskom dvoboju na Floridi između Nikole Jokića i Nikole Jovića, pobedu je odneo stariji.

Košarkaš iz Sombora nastavio je po starom, iako se činilo da će Denver na Floridu morati bez njega zbog povrede lakta. Ipak, Jokić je u pobedi Nagetsa u duelu sa Majamijem 133:113, uspeo da zabeleži i tripl - dabl. Srpski as je utakmicu završio sa 24 poena,12 skokova i deset asistencija. A Jamal Murray/Nikola Jokić type of night in Denver's win 😎 🏔️ Murray: 30p, 8a, 7r, 3s, 50% shooting 🏔️ Jokić: 24p, 12r, 10a, 75% shooting Jokić records his league-leading 17th