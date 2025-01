Miša ostao bez goriva, grčevi i Rune jači od Srbina: Kakav spektakl u trećoj rundi AO, malo je falilo za senzaciju! (video)

Kakva borba, kakva šteta! Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Australijan Opena, pošto ga je u 3. rundi savladao Danac Holger Rune nakon pet napornih setova.

Patience personified. Power on tap. @MioKecmanovic is on the cusp of a third appearance in the #AusOpen fourth round. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/1xYkk5n8RM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2025 Rezultat po setovima iznosio je 6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, a meč je trajao tri i po sata u kojim smo videli pravi rolerkoster. Dva puta je srpski teniser imao prednost u ovom meču, ali svaki put bi se Danac neverovatnim udarcima