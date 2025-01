„Đoković nije bog“: On je uveren da može da dobije Novaka na Australijan openu

Novak Đoković će igrati protiv Jiržija Lehečke u osmini finala Australijan opena u nedelju (ne pre devet), a Čeg tvrdi da može da ga pobedi.

Đoković se bori za četvrtfinale na Australijan openu, gde je osvojio 10 titula, a Lehečka je silno motivisan pred njihov okršaj. Ovo će im biti drugi međusobni duel, prvi je odigran prošle godine na Junajted kupu, kada je srpski as slavio u tri seta. „Shvatio sam da je on normalna osoba, nije bog. I on može da pravi mnogo grešaka, ali sa druge strane, veoma je iskusan igrač koji odlično zna kada šta da igra. Iskoristiće svaku šansu da te pobedi, zato će naš meč