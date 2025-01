Haos na Australijan openu: Teniser pred meč pao u nesvest, 15 minuta nije znao gde se nalazi

Korentan Mute, francuski teniser, otkrio je da je pred meč 3. kola na Australijan openu pao u nesvest, te da ne zna šta se dogodilo tokom tih 15-ak minuta koje je proveo u mraku.

Mute je uprkos tome što je neposredno pred meč pao u nesvest odigrao duel 3. kola i izgubio je od Lernera Tijena sa 3:0. Nakon meča otkrio je šta se zapravo dogodilo tokom zagrevanja. Corentin Moutet fainted in his shower 45 minutes before playing against Learner Tien at the Australian Open. „I was in the shower, I woke up on the floor. I was in the dark, I couldn’t see anything. I don’t know what happened. I just know I spent 15 minutes in the dark.“ — Quentin