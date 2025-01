Darvin za pobedu Liverpula u nadoknadi, Lukić asistent za Fulam

U udarnom terminu od 16 časova odigrane su tri utakmice 22. kola Premijer lige i u sve tri su slavili gostujući timovi rezultatom - 0:2! Lider na tabeli Liverpul pobedio je Brentford u Londonu, Fulam je osvojio sva tri boda u Lesteru, a Kristal Palas u gradskom derbiju protiv Vest Hema.

Brentford – Liverpul 0:2 Lider na tabeli gostovao je u Londonu i nakon dva uzastopna remija (Mančester Junajted 2:2, Notingem Forest 1:1) uspeo teškom mukom da dođe do pobede protiv Brentforda – 0:2 (0:0). Redsi su do pobede došli golovima Darvina Nunjeza u 90+1. i 90+3. minutu! Urugvajac je u igru ušao u drugom poluvremenu. Darwin delivers in 90+1′ 🤩🇺🇾 pic.twitter.com/KuAQ4EOe30 — Liverpool FC (@LFC) January 18, 2025 Imao je Liverpul mnogo više od igre, nakon