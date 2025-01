Ogla nasmejala novinare: "Ne može gavran da rodi goluba"

Mlada srpska teniserka Olga Danilović živi san pošto će treću januarsku nedelju pamtiti po plasmanu u osminu finala Australijan opena, što je naše medije u Melburnu nedvosmisleno asociralo na sličnost karaktera sa njenim ocem Predragom, čuvenim košarkašem i doskorašnjim predsednikom KSS-a.

Raspoložena Olga nije želela da se upušta u bespotrebne fraze, već je kroz šalu objasnila da je sasvim logično što karakterom podseća na muškog roditelja. "Ne može gavran goluba da rodi. Šalim se. Od malena on me je najviše učio, a isto i mama, da u svaki meč uđem sa istim poštovanjem prema svima, i kada me neko pobedi ili ja nekog pobedim, apsolutno isto poštovanje imam, uvek pružim ruku. Ja se nikoga ne plašim, nemam razloga da se plašim", rekla je Olga koja će