Kad i gde možete da gledate meč Novaka Đokovića u osmini finala Australijan opena?

Srpski teniser Novak Đoković u osmini finala Australijan opena igra protiv Čeha Jiržija Lehečke, a ovaj meč je na programu u nedelju 18.januara (oko 09.00).

Đoković je pokazao u prva tri susreda polako podiže formu, i do duela sa Lehečkom stigao je pobedama nad Amerikancem Nišešom Basavardijem (3:1), Portugalcem Đaimeom Farijom (3:1) i Tomašem Mohačem iz Češke (3:0). Ovaj duel, koji se igra na stadionu "Rod Lejver", biće njihov tek drugi međusobni meč, a u jedinom do sada srpski teniser bio je bolji od Lehečke na prošlogodišnjem Junajted kupu (6:1, 5:7, 6:1).