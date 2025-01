Alkaraz ide u četvrtfinale Australijan opena: Zakazao spektakl sa Novakom

Karlos Alkaraz, španski teniser, pobedio je Džeka Drejpera u 4. kolu Australijan opena nakon što je Britanac morao da preda meč posle drugog seta (7:5, 6:1).

Tako je Alkaraz zakazao potencijalni spektakl sa Novakom Đokovićem koji prvo mora da pobedi Jiržija Lehečku u osmini finala. Alkaraz je dominirao u prvom setu i vodio je sa 5:2, ali je Drejper uspeo da se vrati na 5:5 i pokaže zube Špancu. Ipak, od tog momenta Britanac je osvojio samo jedan gem i zbog povrede je morao da preda meč. Sights we never want to see 💔 Jack Draper is forced to retire against Carlos Alcaraz. Wishing you a quick recovery and see you soon,