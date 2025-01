Novak igra sve bolje, neka se spremi Alkaraz!

Nova pobeda Novaka Đokovića u Melburnu, za plasman u četvrtfinale Australijan opena! Novak je danas u meču osmine finala savladao češkog predstavnika Jiržija Lehečku sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4 i 7:6 (7:4), posle dva sata i 40 minuta borbe.

To znači da ćemo u četvrtfinalu gledati mžda i finale pre finala - duel Novaka Đokovića i Španca Karlosa Alkaraza, koji je rano jutros prošao u četvrtfinale, pošto je Britanac Drejper predao meč zbog povrede posle dva seta. U prvom setu, Đoković je na prvu priliku za brejk čekao do četvrtog gema, kada je Lehečka uspeo da spreči taj scenario, ali mu to nije pošlo za rukom u osmom gemu, kada Nole koristi drugu brejk-loptu i to je bio ključni trenutak prvog seta.