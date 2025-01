Đoković: Moja podrška uvek ide mladim ljudima

Novak Đoković savladao Čeha Jiržija lehečkog za plasman u četvrtfinale prvog gren slema u sezoni

Osvrnuo se Novak Đoković i na dešavanja u Srbiji: - Pratim ne baš sve preko društvenih mreža. Ne mogu da se pretvaram da se ništa ne događa. Iako sam u Australiji, naravno da me pogađaju stvari kao ono što se desilo pre neki dan sa Sonjom, nadam se da će se ona brzo oporaviti i da će se vratiti kući. Nažalost, to nije jedina situacija nasilja nad studentima i mladim ljudima. To je veliki poraz za nas kao društvo, srpsko društvo generalno. Moja podrška uvek ide