Denver bolji od Orlanda, Jokićev 12. tripl-dabl za tri četvrtine

Denver je u noći između nedelje i ponedeljka savladao Orlando u gostima sa 113:100, a ponovo je listao MVP lige Nikola Jokić.

Srpski centar stigao je do novog, 18. tripl-dabla u sezoni, postigavši 20 poena, uz 14 skokova i deset asistencija. Imao je i tri blokade i tri ukradene lopte. Jokić je do tripl-dabl učinka stigao u prve tri četvrtine, a u poslednjoj nije ni ulazio u igru. Ovo je 12. put u sezoni da ostvari tripl-dabl pre poslednjih 12 minuta. Only needs three quarters 🃏 pic.twitter.com/mD0c3m5Hcc — Denver Nuggets (@nuggets) January 20, 2025 To je više tripl-dablova nego što bilo