Đuričić ne ide nigde: Ostaje u Atini do 2026.

Vezista Panatinaikosa i bivši reprezentativac Srbije Filip Đuričić potpisao je novi ugovor sa atinskim Zelenima.

Đuričić je u Panatinaikos došao u junu 2023. Od tada je na 62 utakmice u svim takmičenjima postigao 12 golova, čime je zaslužio novi ugovor. View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)