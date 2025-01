Direktor AO poslao umirujuću poruku za Novakove navijače

Dan posle pobede Novaka Đokovića nad Karlosom Alkarazom, direktor turnira Kreg Tajli razgovarao je sa lokalnim vestima i poslao vesti koje će obradovati navijače desetostrukog šampiona Australijan opena.

Đoković i Tajli imaju korektan odnos, to ne krije ni Novak, a direktor turnira očekuje spektakl u polufinalu. „Proveo sam dovoljno vremena sa Novakom u dva sata ovoga jutra i bio je dobro raspoložen. Karlos i on su odigrali izvrstan meč – i ne samo da mislim da će biti spreman za polufinale, već da bi bio spreman i da se igra kasnije danas“, rekao je Tajli u sredu ujutru po lokalnom vremenu, a štampani mediji to prenose dan kasnije. Đoković u sredu nije trenirao,