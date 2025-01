Zaslužuješ titulu, prijatelju: Zna se za koga će Novak navijati u finalu AO

Nakon povrede butnog mišića Novak Đoković bio je primoran da preda meč polufinala Australijan opena Aleksandru Zverevu, a sada se javio na društvenim mrežama i poslao poruku rivalu kome je poželeo sreću u nedeljnom finalu protiv Janika Sinera. "Pokušao sam da se oporavim za današnji meč, ali sam mogao da guram samo do određene granice.

Ipak, ima pozitivnih stvari koje mogu da izvučem iz ovogodišnjeg Australijan opena. Čestitke za Aleksandera Zvereva na još jednom finalu Grend slema, želim ti da osvojiš titulu, jer je zaslužuješ prijatelju", poručio je Đoković. Tried to recover for today’s match but I could only push so far. Nevertheless, positives to take out of this year’s Aus Open. Congratulations to @AlexZverev for making another GS final. I wish you to win the title because you deserve it, my