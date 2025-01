Fenerbahče iznenadio olimpijakos: Asvel srušio Barselonu! (video)

Iznenađenje u Pireju! Košarkaši Asvela priredili su iznenađenje pobedivši Barselonu na svom terenu sa 100:94.

Teo Maledon je predvodio domaćine sa 18 poena i devet asistencija, dok je Paris Li u završnici postigao ključnu trojku. Barselona, iako predvođena Kevinom Panterom sa 19 i Džabarijem Parkerom sa 18 poena, nije uspela da se izbori sa agresivnom igrom Asvela. Theo Maledon: ✅ Off ball movement ✅ Cut ✅ Poster Dunk This man has it all 👏 #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/FTvy3krq1R — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2025 U drugom duelu