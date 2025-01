Đoković: Nastaviću da se trudim da osvojim još slemova (video)

„Uradio sam sve da saniram rupturu mišića ali nisam uspeo“

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je predao današnji polufinalni meč na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu pošto je pokidao mišić leve noge. Đoković je predao polufinalni meč nemačkom teniseru Aleksanderu Zverevu nakon što je izgubio prvi set posle taj-brejka 5:7. Pojedini navijači zviždali su srpskom teniseru, koji im je odgovorio sa dva podignuta palca. Not how we wanted your campaign to end, @djokernole. Thank you for another wonderful Australian