Medison Kiz herojski do prve gren slem titule

Američka teniserka Medison Kiz osvojila je Australijan Open, pošto je u finalu pobedila Arinu Sabalenku 2:1 (6:3, 2:6, 7:5).

Amerikanka 14. na svetu napravila je veliki podvig i do prve gren slem titule došla je pobedama nad dve najbolje teniserke na WTA turu. I to su oba trijumfa ostvarena posle velike borbe i tri odigrana seta. Devojka koja je dugo prisutna na WTA turu i pre ovog igrala samo jedno gren slem finale, konačno je okrunila karijeru najznačajnijim trofejom. Ali niko neće imati šta da joj kaže za ovo, jer je pobedila na putu do trofeja dve najbolje teniserke na WTA turu Igu