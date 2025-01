Neverovatno: Nba liga se poklonila Nikoli Jokiću, ovo nikada niko nije uradio!

Nikola Jokić je nastavio da dominira NBA ligom. Upisao je u poslednjem meču Denvera protiv Sakramenta novi tripl-dabl, a NBA liga mu se nakon toga "poklonila".

FOTO: Tanjug/AP Nikola Jokić je upisao 150 tripl-dablova na 713 utakmica u svojoj karijeri, što je čak 21% svih mečeva koje je odigrao u NBA ligi. Taj podatak objavilo je i samo takmičenje na svojim zvaničnim društvenim mrežama. Niko nije imao veći procenat mečeva na kojem je upisao tripl-dabl kao sam Jokić, a na 150 utakmica na kojima je stigao do ovog učinka, Denver ima 119 pobeda i 31 poraz. Nikola Jokić has recorded 150 triple-doubles in 713 career games. 21%