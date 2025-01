Nikola Jokić igra najbolju sezonu u NBA: Ove brojke dokazuju da je bolji čak i od Majkla DŽordana (foto)

Nikola Jokić igra sezonu iz snova, bar kada je lični rezultat u pitanju, a ukoliko ovako nastavi mogao bi veoma lako da postane "vlasnik" najbolje sezone u istoriji NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP Naime, Jokić je ove sezone blago rečeno neverovatan – prosečno je beležio tačno 30 poena, uz 13 skokova po meču te 10 asistencija. Sve to uz brojke od preko 50 procenata pogođenih šuteva iz igre (51), preko 40 procenata pogođenih šuteva za tri (47.9), te preko 80 procenata pogođenih slobodnih bacanja (81.4). It probably won't surprise you to learn that nobody has ever averaged 30-10-10 on 50-40-80 shooting splits before. These are the players who've