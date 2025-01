Novaka Đokovića očekuje višemesečna pauza?

Još nije zvanično obelodanjeno kakva je situacija sa povredom i koliko će Novak Đoković morati da pauzira, ali Kris Fauler, komentator ESPN-a, tvrdi da je povreda ozbiljnija nego što se misli. – To uopšte nije šala – prenosi „Tenis 365“ reči američkog novinara koji za ovu stanicu komentariše tenis, NFL i fudbal.- Ruptura je prilično duboka. To je najdublji deo zadnje lože, a problem je jer je to veliki mišić. Zadnja loža nije dovoljno prokrvljena i zato se sporije