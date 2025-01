Liga Evrope dobila parove za baraž: Jedan veliki derbi, srpski Fener prošao solidno!

Evo šta je odlučila fortuna! UEFA Liga Evrope je iz godinu u godinu sve kvalitetnija, a sada su poznati i parovi baraža za osminu finala drugog po sanzi evorpskog takmičenja.

Očigledan derbi jeste u vidu dvostrukog evropskog šampiona Porta i velikana iz Rima, Rome, koji su se spojili već u baražu, dok takođe AZ Alkmar i Galatasaraj mogu da ponude veliki spektakl. 🚨 OFFICIAL: The Europa League draw in full.. 📸 @MirrorFootball pic.twitter.com/k0hpBH7rG1 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 31, 2025 Izdvajamo čak i balkanski derbi u vidu PAOK-a i FCSB, a što se tiče klubova koji su igrali sa srpskim predstavnicima u Evropi, Bode