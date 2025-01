UŽIVO - Stigli i Lesorovići

Francuski košarkaš Matijas Lesor doputovao je danas u Beograd iz Atine zajedno sa porodicom kako bi prisustvovao derbiju između Partizana i Crvene zvezde u 24. kolu Evrolige.

Nikada to nije krio, baš kao ni njegova porodica, Matijas Lesor i dalje nosi Partizan u srcu. Kada god može da pokaže ljubav prema crno-belim bojama, on to učini. Sada je učinio korak dalje, pa je uprkos ograničenoj kretnji usled povrede noge, avionom stigao u prestonicu Srbije sa suprugom i sinom. He is familiar with Belgrade 🇷🇸 🤩 @ThiasLsf #RivalrySeries pic.twitter.com/CFKkYKTZAN