Nedovoljno za pobedu: Rafalna paljba Nikola Jovića ostala u senci poraza! (video)

Bez ikakve sumnje, igra najbolju sezonu u karijeri! Majami Hit noćas je pretrpeo poraz od Čikago Bulsa, rezultatom 133:124.

Nakon ovog meča, Čikago ima skor 21-29, dok je Majami na 24-23. Sjajan meč u redovima poraženog sastava, odigrao je srpski reprezentativac – Nikola Jović. On je na terenu proveo čak 36 minuta i za to vreme zabeležio 20 poena, uz čak pet pogođenih trojki. Uhvatio je dva skoka i isto toliko asistencija podelio, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"