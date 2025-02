Gedraitis: Nema favorita u Berlinu

„Alba nezgodan i dobar tim, mlad i gladan”

Košarkaš Crvene zvezde Rokas Gedraitis izjavio je da moraju dobro da se pripreme za meč protiv Albe u Evroligi, sutra od 19 časova u Berlinu. On je od 2018. do 2020. godine igrao za berlinski klub. - Oni su nezgodan i dobar tim. Rekao bih da igraju malo drugačiju košarku. Vole da trče, napadaju iz prve opcije. Mlad i „gladan” tim. Biće to težak meč i mislim da nema favorita. U Evroligi svako može da pobedi svakoga, tako da moramo da budemo spremni, da se dobro