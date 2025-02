Braun posle trijumfa u Bolonji: Lakić je bio odličan, taj momak je sjajan

Košarkaš Partizana Sterling Braun rekao je posle pobede nad Virtusom 81:71 u 25. kolu Evrolige da je njegov tim stigao do trijumfa zahvaljujući dobroj igri u važnim trenucima.

Braun je bio najefikasniji u ekipi crno-belih sa 20 poena. „Borili smo se, bila nam je neophodna pobeda, oni su ostali u utakmici do kraja, borili se, ali imali smo neke velike poteze u vanim trenucima. Lakić je bio odličan u odbrani, taj momak igra sjajno, ovo je bila velika pobeda“., rekao je Braun. On je dodao da mu nije bio problem to što je rano došao u probleme sa faulovima. „Bio sam i ranije u tim situacijama, ali tu su drugi igrači spremni da uskoče, ovo je