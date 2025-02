Čuveni navijač zvezde sišao na teren: Nisu samo igrači slavili veliku pobedu! (video)

Slavlje Delija! Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Albu u gostima u okviru 26. kola Evrolige rezultatom 71:77 (13:15, 22:25, 20:19,16:18) i tako su stigli do 16. ovosezonske evroligaške pobede.

Crveno-beli su na svom zvaničnom Tviter nalogu okačili video Delija kako slave sa navijačima uz natpis: THE BEST FANS IN THE WORLD! – odnosno najbolji navijači na svetu prevedeno na naš jezik. Između ostalog, sa igračima se našao čuveni Vladimir Šavija, koji je sišao u prostor između tribina i terena i pevao sa pobednicima