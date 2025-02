Lalatović: Partizan je najopasniji kada je ranjiv, uz pomoć navijača možemo do pobede

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je danas da njegova ekipa uz pomoć navijača može da dođe do pobede u utakmici 22. kola Superlige Srbije protiv Partizana.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće sutra od 18.30 časova Partizan na stadionu „Karađorđe“. „Kada igrate protiv Partizana svi znate da je to veoma teška utakmica. Partizan je najopasniji kada je ranjiv. To je veliki klub, sa bogatom tradicijom, koji ima sjajan tim. Izuzetno ih cenimo i poštujemo kao rivala, ali mi smo Vojvodina i na našem stadionu moramo da idemo uvek na pobedu“, rekao je Lalatović na konferenciji za medije, prenosi klupski sajt, javlja Tanjug. On je