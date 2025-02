Zbiljić potvrdio - Obrt oko Serija!

Izgledalo je juče da je odlični krilni napadač Vojvodine Zadi Seri završio svoju priču u Vojvodini, jer je za njega stigla ponuda egipatskog Zamaleka koju je on nameravao da prihvati.

U prilog takvom razvoju događaja bio je i jučerašnji sastav Vojvodine u derbiju 22. kola Superlige protiv Partizana (0:0), bez Serija u protokolu. Međutim, tokom večeri došlo je do obrta, a to je sinoć potvrdio prvi čovek kluba Dragoljub Zbiljić. U izjavi za '' Žurnal'', on je najpre otkrio da je Seri zaista želeo da pređe u Zamalek, ali da ponuda koja je stigla u Novi Sad ''nije bila adekvatna''. Nešto kasnije, Zbiljić je potvrdio: ''Odbili smo ponudu egipatskog