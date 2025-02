Džejlen Hurts MVP Superboula

Filadelfija Iglsi ubedljivo su slavili u Superboulu 59 protiv Kanzas Siti Čifsa u Nju Orleansu, MVP priznanje finalne utakmice dobio je kvoterbek novopečenog šampiona Džejlen Hurts.

Sjajno je vodio Iglse do titule. Radio je sve što je trebalo. Kada je Sekuon Barkli bio zaustavljen u trčanju, a to je bio veći deo utakmice, Hurts je trčao. A odlično je i dodavao. Na kraju je utakmicu završio sa 221 prebačenim jardom, 17 kompletiranih pasova iz 22 pokušaja, dva bačena tačdauna i intersepšn. Pride, istrčao je 72 jardi i tačdaun. Hurts je inače postao tek treći kvoterbek koji je u karijeri osvojio koledž šampionat i Superboul. PRethodno su to