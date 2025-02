VIDEO Jokićeva trojka „iz mrtvog ugla“, prebacio tablu u poslednjoj sekundi: Razmontirao Portland i izveo neviđene stvari

Nikola Jokić je još jednom zablistao i još jednom je doneo pobedu Denvera, ovog puta je pao Portland sa 146:117.

Srpski centar je još jednom bio glavni akter susreta. Postigao je čak 40 poena uz osam asistencija i sedam skokova, radio je na terenu bukvalno šta je hteo. Nimalo ne preterujemo kada to kažemo jer je bukvalno ubacio trojku iz „mrtvog ugla“, preko table i to u poslednjoj sekundi napada. NIKOLA JOKIĆ YOU CANNOT BE SERIOUS 🤯🤯 HITS THE TRIPLE FROM THE DEEP CORNER FADING OUT OF BOUNDS 🎯🎯 pic.twitter.com/fSKyJIE35h — NBA (@NBA) February 11, 2025 Sve neverovatne poteze