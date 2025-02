Dončić o debiju: Odavno nisam imao ovakvu tremu

Debi Luke Dončića u dresu Los Anđeles Lejkersa je ispraćen u velikom stilu, toliko da je i sam priznao da mu je bilo malo neprijatno i da je imao tremu.

Dončić je posle trejda odigrao prvi meč u dresu Jezeraša i to protiv ekipe Jute. On je na svom debiju u novom klubu postigao 14 poena, zabeležio pet skokova i četiri asistencije, dok je LA je oduvao protivnika za šestu uzastopnu pobedu (132:113). „Uf, to je mnogo ljudi“, rekao je Luka Dončić kada je stigao na konferenciju za novinare posle dugo očekivanog debija za Los Anđeles Lejkerse, pa potom nastavio: „Bilo je to nešto posebno. Кada sam gledao momke na terenu u