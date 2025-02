Srbin ne zna za poraz! Bogdan Bogdanović vezao i drugi trijumf u Klipersima (video)

Košarkaši Los Anđeles klipersa pobedili su noćas na gostovanju posle produžetka ekipu Jute sa 120:116, i tako zabeležili treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: AP Juta je na polovini druge četvrtine vodila sa najvećih plus 20 (50:30), da bi u nastavku Klipersi uspeli da naprave preokret. Klipersi su polovinom četvrte deonice napravili seriju 11:1 i poveli posle dužeg vremena (103:100). Vođstvo nisu uspeli da sačuvaju do kraja regularnog toka, a produžetke je Juti doneo Ajzea Kolijer sa linije za slobodna bacanja. U produžetku Kliperse je do pobede vodio Norman Pauel sa devet postignutih poena. Pauel je u dresu