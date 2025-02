Košarkaši Partizana lako pobedili Megu: Veliki derbi u finalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Partizana pobedili su Megu rezultatom 83:63 (31:22, 18:11, 15:18, 19:12) i plasirali se u finale Kupa Radivoja Koraća.

Crno-beli se u duelu za trofej najboljeg u ovom takmičenju sastaju sa Crvenom zvezdom, a ovaj meč je na programu u subotu 15. februara (20.45) u niškoj dvorani “Čair”. Ekipa Željka Obradovića je do trijumfa nad gradskim rivalom u polufinalu stigla ubedljivo, nakon što je u prvoj četvrtini igrala odlično u napadu, dok je u drugoj podjednako dobro u odbrani i do velikog odmora došla do vođstva od 16 poena razlike. Iako je Mega u jednom trenutku trećeg perioda ovaj