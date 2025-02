VIDEO Šteta, Đere ostao bez finala: Srušio ga teniski vunderkind

Srpski teniseri su slavili u dva od tri polufinala ove subote.

Nije uspeo da slavi samo Laslo Đere protiv Žoaa Fonseke. Tinejdžer kome se predviđaju velike stvari u tenisu uspeo da pobedi u Buenos Ajresu sa 7:6(3), 5:7, 6:1. Bila je ovo dobra nedelja za Đerea koji pokazuje da se vraća u staru, prepoznatljivu formu, pogotovo na šljaci. Meč između Fonseke i Đerea, 99. i 112. igrača sveta trajao je dva sata i 36 minuta. DO BRASIL 🇧🇷 18-year-old Joao Fonseca defeats Djere 7-6 5-7 6-1 to reach the @ArgentinaOpen final!!